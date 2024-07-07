



Чехия: На Мораве был пойман сом весом 130 кг

В Чехии мужчина поймал сома, весом более 130 кг и длиной 2, 61 м.



Такую огромную рыбу 43–летний Якуб Вагнер в жизни еще не ловил!



“О, не волнуйтесь! Сом жив! Конечно, я его не съел, а выпустил обратно в воду сразу после измерения. Так что он все еще плавает. Более того, такая огромная рыба все равно не съедобна. С годами в рыбе накапливается много вредных веществ”.



Гигантскую рыбу Якуб поймал недалеко от чешского города Брно. Якуб вспоминает, что в этот день, когда он вышел рыбачить на лодке, с сомом пришлось бороться минут 20, пока удалось его вытащить на берег.



“Он был здоровым, красивым и очень сильным. О том, чтобы убить его, не могло быть и речи. Такие крупные экземпляры очень важны для экосистемы, они регулируют популяцию более мелких рыб в воде”, — сказал Вагнер.







