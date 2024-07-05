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ФБР разыскивает вандалов еврейских кладбищ в Цинциннати, обещано вознаграждение
05.07.2024 07:41 MIGnews.com

ФБР разыскивает вандалов еврейских кладбищ в Цинциннати, обещано вознаграждение

ФБР объявило, что предложит денежное вознаграждение в размере до 10 000 долларов любому, кто предоставит информацию, которая приведет к аресту подозреваемых в инциденте с примерно 200 надгробиями на двух еврейских кладбищах в районе Цинциннати штата Огайо.


Президент США Джо Байден прокомментировал антисемитский инцидент во вторник, заявив, что “вандализм почти 200 могил на двух еврейских кладбищах достоин презрения”.

Это антисемитизм и это отвратительно.

Я осуждаю эти действия и поручаю своей администрации поддержать следователей в привлечении виновных к ответственности в максимальной степени, разрешенной законом”.

 

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