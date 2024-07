ФБР разыскивает вандалов еврейских кладбищ в Цинциннати, обещано вознаграждение

ФБР объявило, что предложит денежное вознаграждение в размере до 10 000 долларов любому, кто предоставит информацию, которая приведет к аресту подозреваемых в инциденте с примерно 200 надгробиями на двух еврейских кладбищах в районе Цинциннати штата Огайо.

Nearly 200 gravestones were vandalized at two Jewish cemeteries in Ohio. This is a heartbreaking display of antisemitic hate. We stand with the Jewish community of Cincinnati and hope the perpetrators are brought to justice for this desecration. https://t.co/0b6IQSoLOh