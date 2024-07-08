Кара Делевинь сумела побороть зависимость
Модель и актриса Кара Делевинь сумела побороть вредные зависимости в виде наркотиков и алкоголя.
Она призналась, что из-за зависимостей впадала в депрессию.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"Раньше я думала, что наркотики и алкоголь помогли мне справиться с тревогой, но это не так: они держали меня в унынии и сверхдепрессии", - рассказала она.
По словам Кары, ее первый опыт с алкоголем был, когда ей было всего восемь лет. Делевинь приняла на душу на свадьбе тети.