



Кара Делевинь сумела побороть зависимость

Модель и актриса Кара Делевинь сумела побороть вредные зависимости в виде наркотиков и алкоголя.



Она призналась, что из-за зависимостей впадала в депрессию.



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"Раньше я думала, что наркотики и алкоголь помогли мне справиться с тревогой, но это не так: они держали меня в унынии и сверхдепрессии", - рассказала она.



По словам Кары, ее первый опыт с алкоголем был, когда ей было всего восемь лет. Делевинь приняла на душу на свадьбе тети.