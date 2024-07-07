



Партия Марин Ле Пен проигрывает второй тур выборов во Франции

Во Франции завершился второй тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). Партия пророссийской Марин Ле Пен с треском проиграла.



По данным экзитпола Ifop, неожиданно, но первое место на выборах получает ультралевый "Новый народный фронт", который может получить от 180 до 215. На втором месте идет президентская коалиция Эммануэля Макрона с 150-180 местам. А партия Ле Пен "Национальное объединение" аж на третьем месте и может рассчитывать лишь на 120-150 мандатов.



Но ни одна из этих трех политических сил не получает абсолютного большинства в парламенте, а значит придется договариваться о коалиции.



Лидер партии "Непокоренная Франция", которая входит в левый блок "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон, реагируя на результаты экзитпола, заявил, что Макрон должен будет назначить премьер-министром представителя левого блока.



"Президент должен позвать "Новый народный фронт" к власти", - сказал Меланшон, добавив, что президент "должен признать свое поражение".



