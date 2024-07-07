



В США объяснили решение Пентагона о переносе учений с Грузией

В решении Пентагона перенести на неопределенный срок совместные военные учения с Грузией нет ничего странного, поскольку Вашингтон продолжает пересмотр двусторонних отношений.



Такое объяснение предоставила американский посол Робин Данниган, прокомментировав возмущение в Тбилиси.



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"Это, конечно, прискорбно, но в этом нет ничего непонятного. Мы говорили об этом вопросе, и госсекретарь четко заявил, что наши двусторонние отношения пересматриваются, поэтому в этом контексте эти учения были отменены из-за того, что были публичные заявления определенных лиц, в том числе и членов правящей партии", – отметила Данниган.



Дипломат надеется на то, что отношения между Тбилиси и Вашингтоном останутся сбалансированными.