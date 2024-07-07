Штаб Байдена заготовил вопросы для СМИ после провальных дебатов
Штаб Джо Байдена заблаговременно заготовил для двух радиоведущих вопросы после провальных дебатов с Дональдом Трампом.
Об этом сообщает информационное агентство АР.
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Вопросы заготавливались для двух интервью на радиошоу в штатах Висконсин и Пенсильвания. По словам радиоведущего Эрла Ингрема, представители штаба Байдена прислали ему список вопросов.
"Они дали мне точные вопросы. Не было никакого движения туда-сюда", - сообщил журналист.