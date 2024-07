Онкобольная Миддлтон трогательно обратилась к бывшей первой ракетке мира

Онкобольная принцесса Уэльская Кэтрин трогательно обратилась к бывшей первой ракетке мира, шотландскому теннисисту Энди Маррею.



Кетй Миддлтон в этом году не смогла присутствовать на турнире Уимблдон-2024. Несмотря на это, супруга принца Уильяма решила публично поддержать спортсмена.



"Невероятная карьера на Уимблдоне подходит к концу. Вы должны очень гордиться Энди Марреем. От имени всех нас, спасибо вам", – сказала принцесса.







Маррей, вылетевший из парного матча 4 июля, завершает свою карьеру на Уимблдоне.

Andy Murray’s tribute video for his final Wimbledon left me in tears



He fought for the dreams of a nation for so many years



When he got older, he fought with a metal hip



He became a symbol for every underdog in this world



Thank you, Sir Andy Murray🥹



pic.twitter.com/3r9MC2YXDl