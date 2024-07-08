



Эвелину Бледанс предупредили, что ЭКО может ее убить

Известная российская актриса Эвелина Бледанс перенесла безуспешную процедуру ЭКО.



По данным "СтарХит", потеря в 2018 году ребенка она решила, что больше на это не пойдут.



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По словам актрисы, ее предупредили, что такой процедурой она лишь навредит себе. Потому знаменитость решила, что больше не будет пытаться.



"Зная сейчас истории Насти Заворотнюк и Жанны Фриске, мы понимаем, что для женщины это небезопасно и может грозить какими-то очень неприятными последствиями и заболеваниями. Поэтому я не являюсь сторонником, и я, не получив результата, не стала продолжать, потому что очень многие мне стали предостерегать и говорить, что ты тем самым можешь себя даже убить", - призналась знаменитость.

