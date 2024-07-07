



Байден: это я остановил Путина

Кандидат на предстоящих выборах, действующий президент США Джо Байден считает, будто "остановил" Владимира Путина.



В интервью телеканалу ABC News он сказал, что мобилизовал десятки стран для помощи Украине.



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"Я тот парень, который сплотил НАТО. Никто не думал, что я могу его расширить. Я тот парень, который остановил Путина. Никто не думал, что это может произойти. Я тот парень, который вместе с AUKUS разработал южно-тихоокеанскую инициативу. Я тот парень, который объединил 50 стран - не только в Европе, но и за ее пределами, чтобы помочь Украине", - похвалился Байден.



По его словам, он может победить Дональда Трампа в предстоящих выборах президента США. Также Байден уверен, что способен управлять своей страной второй срок подряд, несмотря на то, что многие ставят этот вопрос под сомнение.



"Я бы не баллотировался, если бы не думал, что это так", - пояснил он.



