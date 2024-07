The New York Post: Специалист по болезни Паркинсона посещал Белый дом в январе

Издание The New York Post, ссылаясь на секретные журналы посещений, сообщает, что в январе в резиденцию штаб-квартиры правительства США приезжал ведущий невролог доктор Кевин Каннард из Медицинского центра Уолтера Рида (Вашингтон, округ Колумбия).



Доктор Каннард встречался с личным врачом президента Байдена Кевином О'Коннором. Согласно документам, на встрече также присутствовал кардиолог доктор Джон Э. Этвуд.



Кэннард является экспертом в области болезни Паркинсона и почти 20 лет проработал в Медицинском центре Уолтера Рида. По данным LinkedIn, с 2012 года он работает “неврологом в медицинском подразделении Белого дома”.



Его последняя научная статья (опубликованная в августе 2023 года в журнале Parkinsonism & Related Disorders) посвящена “ранним стадиям” болезни Паркисона.



По словам О'Коннора, медосмотр включал неврологическое обследование, которое исключило болезнь Паркинсона.



Конгрессмен Джексон утверждает, что личный врач президента, а также члены семьи пытаются скрыть ухудшающееся когнитивное здоровье президента. После неудачных дебатов 27 июня Джексон заявил, что президент по всей видимости страдает от “когнитивного заболевания”, и призвал его уйти в отставку.



Доктор Роб Ховард, профессор гериатрической психиатрии в Университетском колледже Лондона, считает, что у президента Байдена есть много симптомов, указывающих на болезнь Паркинсона: “колебания функции внимания, его мимика и походка”.