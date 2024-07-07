



Курьез в Британии: мужчина зачем-то выгулял банан на поводке

В Британии мужчина по неизвестной причине выгуливал на улице банан на поводке.



По данным Daily Star, это произошло еще пару лет назад, но курьезный случай до сих пор обсуждают на форуме Reddit.



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Странная прогулка с бананом породила множество теорий. Некоторые считают, что бананом мужчина заменил себе домашнего питомца. Другие уверены, что речь идет о психологической терапии.





Фото: CasualUK/Reddit



Среди самой распространенной теории - это был поведенческий эксперимент.