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Курьез в Британии: мужчина зачем-то выгулял банан на поводке | Фото: Фото: CasualUK/Reddit
07.07.2024 22:30 Алина Груднева

Курьез в Британии: мужчина зачем-то выгулял банан на поводке

В Британии мужчина по неизвестной причине выгуливал на улице банан на поводке.

По данным Daily Star, это произошло еще пару лет назад, но курьезный случай до сих пор обсуждают на форуме Reddit.

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Странная прогулка с бананом породила множество теорий. Некоторые считают, что бананом мужчина заменил себе домашнего питомца. Другие уверены, что речь идет о психологической терапии.

Банан мог заменить парню собаку
Фото: CasualUK/Reddit

Среди самой распространенной теории - это был поведенческий эксперимент.

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