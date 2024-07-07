



Интервью Байдена не смогло развеять опасения демократов по поводу его подготовки

Телеинтервью президента Джо Байдена, похоже, не подавило критики внутри его собственной партии, требующее положить конец его кампании после дебатов против Дональда Трампа.



Демократ пятой палаты представителей Энджи Крейг из Миннесоты присоединилась к своим коллегам и призвала президента уйти в отставку, поскольку сообщения показывают, что вскоре могут последовать и другие.



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В своем редком интервью ABC News в прайм-тайм Байден назвал свое выступление на дебатах просто "плохим эпизодом" и сказал, что только "Господь Всемогущий" может убедить его прекратить свою заявку на переизбрание.

