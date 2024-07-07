Новости » Новости США
Интервью Байдена не смогло развеять опасения демократов по поводу его подготовки
07.07.2024 04:30 MIGnews.com

Интервью Байдена не смогло развеять опасения демократов по поводу его подготовки

Телеинтервью президента Джо Байдена, похоже, не подавило критики внутри его собственной партии, требующее положить конец его кампании после дебатов против Дональда Трампа.

Демократ пятой палаты представителей Энджи Крейг из Миннесоты присоединилась к своим коллегам и призвала президента уйти в отставку, поскольку сообщения показывают, что вскоре могут последовать и другие.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В своем редком интервью ABC News в прайм-тайм Байден назвал свое выступление на дебатах просто "плохим эпизодом" и сказал, что только "Господь Всемогущий" может убедить его прекратить свою заявку на переизбрание.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы