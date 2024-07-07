



Разъяренный россиянин чуть не сжег заживо собственных детей

В Курске россиянин в порыве бешенства чуть не сжег заживо собственных детей.



По данным SHOT, таким образом он пытался "проучить" 8-летнего сына.



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Россиянин стянул с ребенка штаны, облил ему ягодицы спиртом и поджег. Огонь также перекинулся на его годовалую дочь. В итоге, оба малыша попали в реанимацию с ожогами 1-й и 2-й степени.



Их отец, как выяснилось, ранее уже был судим за грабеж. Решается вопрос о мере пресечения.

