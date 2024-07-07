Разрыв между Байденом и Трампом сокращается
Разрыв между Джо Байденом и Дональдом Трампом в ключевых американских штатах сокращается.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Morning Consult, опубликованные в Bloomberg.
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Байден сократил отставание на 2% - с 47% до 45%. Он опережает своего республиканского соперника в Мичигане и Висконсине. Больше всего от Трампа он отстает в Пенсильвании.
52% американцев ответили, что Трамп превзошел их ожидания во время дебатов. Байденом довольны лишь 13% респондентов. 39% опрошенных считают, что Байдену стоит выйти из предвыборной гонки.