



Орбан прибыл в Москву. ЕС: “Мы его туда не посылали”

Информацию о визите Виктора Орбана в Москву подтвердил венгерским СМИ пресс-секретарь венгерского премьера - Берталан Хаваси.



Ожидается, что Орбан встретится с Путиным.



О том, что Орбан серьезно намерен после Киева ехать в Москву в ЕС узнали несколько дней назад. Евросовет тут же выступил с заявлением, что “Орбан едет туда без мандата”, иными словами это личная инициатива Орбана, и Евросовет его не делегировал никакими полномочиями к этому визиту.

