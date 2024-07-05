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Орбан прибыл в Москву. ЕС: “Мы его туда не посылали”
05.07.2024 12:43 MIGnews.com

Орбан прибыл в Москву. ЕС: “Мы его туда не посылали”

Информацию о визите Виктора Орбана в Москву подтвердил венгерским СМИ пресс-секретарь венгерского премьера - Берталан Хаваси.

Ожидается, что Орбан встретится с Путиным.

О том, что Орбан серьезно намерен после Киева ехать в Москву в ЕС узнали несколько дней назад. Евросовет тут же выступил с заявлением, что “Орбан едет туда без мандата”, иными словами это личная инициатива Орбана, и Евросовет его не делегировал никакими полномочиями к этому визиту.
 

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