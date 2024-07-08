



США завершили вывод войск из столицы Нигера

США завершили вывод военной техники и личного состава с базы в столице Нигера.



Об этом сообщает "Голос Америки".



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"Министерство обороны Нигера и министерство обороны США объявляют, что вывод американских сил и техники из базы 101 в Ниамее завершен", - сказано в заявлении.



Ожидается, что американские силы также покинут Агадес до 15 сентября по согласованию с военным руководством Нигера.