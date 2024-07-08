



Премьер Франции подаст в отставку

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь передаст президенту Эммануэлю Макрону заявление об отставке.



По данным АР, такое заявление он сделал, комментируя победу на досрочных парламентских выборах левой коалиции Новый Народный Фронт.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам Атталя, в преддверии Олимпийских игр он будет оставаться в должности столько, сколько от него потребуется.



"Наша страна столкнулась с беспрецедентной политической ситуацией и готовится приветствовать мир через несколько недель", - отметил он.