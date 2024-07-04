



Республиканец, выступавший против помощи Израилю, проиграл на праймериз

Джон Макгуайр, претендент, поддерживаемый Республиканской еврейской коалицией (RJC), победил республиканца Боба Гуда, который выступал против экстренной помощи Израилю, на праймериз в центральной Вирджинии.



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Победа RJC - это ее последняя победа на республиканских праймериз. Раньше участие в праймериз было редким явлением для пристрастных еврейских групп с обеих сторон, но ситуация изменилась, поскольку обе партии борются с внутренними перестановками в вопросе поддержки Израиля. Две еврейские демократические группы поддержали Джорджа Латимера, исполнительного директора округа Вестчестер, который на прошлой неделе победил действующего представителя Нью-Йорка Джамала Боумана, видного критика Израиля.

