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В ГУРе рассказали о последствиях атаки на Оскольский меткомбинат
05.07.2024 14:04 Mignews

В ГУРе рассказали о последствиях атаки на Оскольский меткомбинат

В ночь на 1 июля Оскольский электрометаллургический комбинат в Белгородской области РФ атаковали беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны Украины и вывели его из строя.

Это подтвердил представитель ГУРа Андрей Юсов в эфире Национального телемарафона.

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Он напомнил, что Оскольский меткомбинат – это одно из ключевых для российского военно-промышленного комплекса предприятие, основными заказчиками которого производители автотехники, бронетехники и все, кто использует металл.

Более того, Оскольский электрометаллургический комбинат – единственное в России предприятие полного цикла, и теперь оно остановлено.

"На ближайшие месяцы возобновление работы в полном объеме будет там проблематичным. Это означает усложнение и срыв выполнения оборонных заказов, соответственно, цепочек поставок", – резюмировал Юсов.

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