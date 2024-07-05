



В ГУРе рассказали о последствиях атаки на Оскольский меткомбинат

В ночь на 1 июля Оскольский электрометаллургический комбинат в Белгородской области РФ атаковали беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны Украины и вывели его из строя.



Это подтвердил представитель ГУРа Андрей Юсов в эфире Национального телемарафона.



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Он напомнил, что Оскольский меткомбинат – это одно из ключевых для российского военно-промышленного комплекса предприятие, основными заказчиками которого производители автотехники, бронетехники и все, кто использует металл.



Более того, Оскольский электрометаллургический комбинат – единственное в России предприятие полного цикла, и теперь оно остановлено.



"На ближайшие месяцы возобновление работы в полном объеме будет там проблематичным. Это означает усложнение и срыв выполнения оборонных заказов, соответственно, цепочек поставок", – резюмировал Юсов.