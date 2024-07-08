Посол Германии: вот как выглядит "готовность" России к переговорам
Посол Германии в Украине Мартин Йегер отреагировал на удар россиян по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Соответствующее заявление он обнародовал в социальной сети X.
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Дипломат напомнил, что в результате удара есть погибшие и раненые, а сам больничный комплекс получил значительные разрушения.
"Это война против гражданского населения. Так выглядит готовность России к переговорам и ее желание мира", – возмутился он.
Сьогодні вранці Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, в т.ч. по Києву. Руйнувань зазнала і дитяча лікарня «Охматдит». Багато жертв у Києві, є загиблі, поранені. Це війна проти цивільного населення. Так виглядає готовність Росії до переговорів і її бажання миру. pic.twitter.com/T4kbm9RXwt— Martin Jaeger (@MJaegerT) July 8, 2024