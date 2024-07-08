Новости » События в Украине
Посол Германии: вот как выглядит "готовность" России к переговорам
08.07.2024 13:27 Алина Груднева

Посол Германии: вот как выглядит "готовность" России к переговорам

Посол Германии в Украине Мартин Йегер отреагировал на удар россиян по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Соответствующее заявление он обнародовал в социальной сети X.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Дипломат напомнил, что в результате удара есть погибшие и раненые, а сам больничный комплекс получил значительные разрушения.

"Это война против гражданского населения. Так выглядит готовность России к переговорам и ее желание мира", – возмутился он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы