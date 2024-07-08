



Посол Германии: вот как выглядит "готовность" России к переговорам

Посол Германии в Украине Мартин Йегер отреагировал на удар россиян по детской больнице "Охматдет" в Киеве.



Соответствующее заявление он обнародовал в социальной сети X.



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Дипломат напомнил, что в результате удара есть погибшие и раненые, а сам больничный комплекс получил значительные разрушения.



"Это война против гражданского населения. Так выглядит готовность России к переговорам и ее желание мира", – возмутился он.