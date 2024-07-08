



Массированная атака РФ: погибли не менее 20 человек, более 50 - ранены

В результате утренней массированной ракетной атаки РФ по Украине погибло около 20 человек, около 50 - ранены. Такую цифру по состоянию на 12:20 обнародовал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.



На данный момент известно о 7 погибших и 25 пострадавших в результате атаки по Киеву, сообщил министр.



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"Также россияне нанесли удар по Днепру, Кривому Рогу, Донецкой области. Всего в результате утренней атаки РФ по Украине погибло около 20 человек, около полусотни - ранены", - написал Клименко в своем Telegram-канале.



Как сообщал Mignews.ua, утром 8 июля 2024 года войска РФ нанесли массированный ракетный удар по городам Украины. Есть серьезные разрушения в столице, где оккупанты атаковали детскую больницу "Охматдет", и в регионах. Есть погибшие и раненые и их число, к сожалению, растет.