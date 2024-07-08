



Посол Израиля: с детской больницей в Киеве у нас были давние связи

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский прокомментировал удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.



"С детской больницей Охматдет в Киеве, пострадавшей в результате сегодняшнего обстрела, у нас давние связи", - сообщил он.



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По словам Бродского, израильское посольства передавало больнице медицинское оборудование. Более того, украинские врачи обучались в Израиле, а израильские медики приезжали в Киев и проводили консультации онлайн.



По последним данным, в Киеве в результате утренней атаки погибли восемь человек, еще как минимум 25 пострадали.