Мощный ураган обрушился на Техас
Мощный ураган достиг американского штата Техаса.
Из-за непогоды более 130 тысяч человек остались без электричества.
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Ранее Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC) сообщил, что сформировавшийся в Атлантическом океане тропический шторм "Берил" перерос в ураган.
Скорость ветра достигала 120 км/ч. Когда ураган добрался до суши, порывы усилились.
Powerful Hurricane Beryl slamming Sargent Texas! pic.twitter.com/KMOoou3KEf— Hurricane Journal (@hurricanejrnl) July 8, 2024
Crazy-ass howl. Ripping hard in Matagorda #Texas. #Hurricane #BERYL raking this town. pic.twitter.com/0jKDtDdVwI— Josh Morgerman (@iCyclone) July 8, 2024