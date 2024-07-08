



Мощный ураган обрушился на Техас

Мощный ураган достиг американского штата Техаса.



Из-за непогоды более 130 тысяч человек остались без электричества.



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Ранее Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC) сообщил, что сформировавшийся в Атлантическом океане тропический шторм "Берил" перерос в ураган.



Скорость ветра достигала 120 км/ч. Когда ураган добрался до суши, порывы усилились.

