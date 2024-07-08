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Швеция признала РФ главной угрозой для нацбезопасности
08.07.2024 12:52 Алина Груднева

Швеция признала РФ главной угрозой для нацбезопасности

Правительство Швеция признало Россию наиболее серьезной угрозой для национальной безопасности.

Об этом сообщает издание SVT.

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В правительстве заявили, что ситуация в сфере безопасности в настоящее время является самой тревожной после Второй мировой войны.

"Россия – крупнейшая и самая серьезная угроза для нашей национальной безопасности", – сказал глава оборонного ведомства Пол Йонсон.

Также он выразил обеспокоенность из-за Китая, заявив, что амбиции КНР в сфере киберспособности могут иметь последствия для безопасности и конкурентоспособности. 

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