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Столтенберг: Не дать Путину нас пересидеть – это ключ к окончанию войны
05.07.2024 12:51 Mignews.ua

Столтенберг: Не дать Путину нас пересидеть – это ключ к окончанию войны

Генеральный секретарь НАТО надеется на вступление Украины в Североатлантический альянс в течение следующих 10 лет. Пока же необходимо усиливать военную помощь Киеву.

Такое заявление сделал Йенс Столтенберг накануне саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля, сообщает DW.

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"Чем больше будет наша поддержка, тем быстрее мы сможем положить конец войне, которую развязала Россия против Украины", – подчеркнул он.

Генсек НАТО также отметил, что руководитель Кремля Владимир Путин использует стратегию затягивания времени в Украине в надежде подорвать решимость Запада.

"Путин думает, что сможет нас пересидеть. Наша задача – убедить его в том, что он не сможет нас пересидеть, и тогда это создаст условия для окончания войны", – уверен Йенс Столтенберг.
 

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