



Главный банкир Путина сделала мрачное предупреждение о китайской валюте

Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России, заявила, что проблемы с платежами являются одной из ключевых задач, стоящих перед российской экономикой. Центральный банк России учитывает все возможные риски, включая риск приостановки биржевых торгов юанем, сказала Набиуллина журналистам.



Ряд китайских государственных банков недавно ужесточили ограничения на финансирование российских компаний. Это стало ответом на заявление Министерства финансов США, сделанное в декабре, о введении дополнительных санкций в отношении иностранных банков, ведущих бизнес с компаниями, поддерживающими российскую оборонную промышленность.



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"Мы учитываем все риски", - сказала Набиуллина, главный банкир Путина, на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос, видит ли регулятор риск приостановки биржевых торгов юанем.



Набиуллина добавила, что Россия не находится в финансовой изоляции, поскольку она по-прежнему экспортирует товары, такие как нефть и природный газ, на мировой рынок.

