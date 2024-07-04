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Банк России рискует остановкой торгов юанем
04.07.2024 19:45 MIGnews.com

Банк России рискует остановкой торгов юанем

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о возможных рисках, связанных с торгами китайской валютой.

По версии Набиуллиной, полная финансовая изоляция России может возникнуть только при условии, что мировой рынок полностью перестанет покупать российские товары. Однако ужесточение санкций, ограничивающих финансовые связи российской экономики с глобальной, находится в поле внимания ЦБ. 

“Мы учитываем все риски”, — ответила Набиуллина на вопрос, видит ли регулятор угрозу для юаневых торгов.

Так, 13 июня Московская биржа прекратила операции с долларами и евро после того, как Минфин США внес ее в черные списки вместе с ключевыми расчетными структурами — Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием. С тех пор основные мировые валюты торгуются лишь на непрозрачном внебиржевом рынке, который ЦБ использует для определения официальных курсов.

 

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