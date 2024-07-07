



За взрывами в Воронежской области стоит СБУ, - СМИ

За атакой дронов на склад боеприпасов в Воронежской области стоит Служба безопасности Украины.



Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.



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Уточняется, что атакован склад возле населенного пункта Сергеевка, где россияне хранили ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", а также снаряды для танков и артиллерии.



"Именно с этого склада они поставляют боеприпасы своим войскам в Украине", - сообщают источники.



В Украине прогнозируют, что в ближайшее время высокая вероятность "внезапных детонаций" на оборонных объектах РФ сохранится.