



На Тбилиси обрушился страшный ураган

На Грузию обрушился ураган, после которого до сих пор ведутся работы по устранению последствий.



Об этом сообщает Sputnik Грузия.



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В Тбилиси ветер сорвал крыши домов. Деревья были вырваны с корнями. Из-за непогоды повреждены линии электропередач и транспортные средства.



"Всю ночь на проблемных участках присутствовали представители мэрии и местных органов власти, а также сотрудники Службы по управлению ЧС. Дороги, заблокированные упавшими деревьями, расчищены, ущерб подсчитывается", – сообщили в мэрии.

