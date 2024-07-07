Новости » Происшествия
На Тбилиси обрушился страшный ураган
07.07.2024 13:08 Алина Груднева

На Тбилиси обрушился страшный ураган

На Грузию обрушился ураган, после которого до сих пор ведутся работы по устранению последствий.

Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В Тбилиси ветер сорвал крыши домов. Деревья были вырваны с корнями. Из-за непогоды повреждены линии электропередач и транспортные средства.

"Всю ночь на проблемных участках присутствовали представители мэрии и местных органов власти, а также сотрудники Службы по управлению ЧС. Дороги, заблокированные упавшими деревьями, расчищены, ущерб подсчитывается", – сообщили в мэрии.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы