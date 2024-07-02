



Китай создает новый орган для глубокого бурения запасов нефти и газа

Китай создает новую структуру, которая объединит национальных производителей нефти и другие государственные компании для поиска сверхглубоких запасов нефти и газа, государственная энергетическая группа CNPC заявила в понедельник.



Это ответ на призыв президента Си Цзиньпина к тому, чтобы в этом секторе появились "новые производительные силы", которые будут способствовать энергетической безопасности страны, сообщает CNPC на своем веб-сайте.



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Помимо CNPC и Sinopec, двух доминирующих производителей нефти и газа в стране, в новую организацию входят еще семь государственных групп, в том числе China Aerospace Science and Industry Corp, сталелитейная группа Baowu, производитель оборудования Sinomach, Dongfang Electric Group и Minmetals.



Группа будет бурить традиционные ресурсы в сверхглубоких скважинах, простирающихся на глубину до 10 000 метров от поверхности, в таких местах, как регион Таримского бассейна на северо-западе Синьцзяна, где CNPC и Sinopec являются основными игроками. Он также будет стремиться к освоению ресурсов сланцевой нефти и газа из угольных пластов.

