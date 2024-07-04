



Мужчина перерезал горло брату, обезглавил его и вызвал полицию

57-летний мужчина арестован за убийство 70-летнего брата под Неаполем



Итальянец перерезал горло своему брату и обезглавил его, выбросив голову с балкона, а затем позвонил в полицию недалеко от Беневенто к югу от Неаполя.



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Инцидент произошел в Паннарано.



Мужчина арестован.



Причина убийства пока не известна, но оно было совершено после ссоры из-за мелочей, сообщили в полиции.

