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Мужчина перерезал горло брату, обезглавил его и вызвал полицию
04.07.2024 14:57 MIGnews.com

Мужчина перерезал горло брату, обезглавил его и вызвал полицию

57-летний мужчина арестован за убийство 70-летнего брата под Неаполем

Итальянец перерезал горло своему брату и обезглавил его, выбросив голову с балкона, а затем позвонил в полицию недалеко от Беневенто к югу от Неаполя.

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Инцидент произошел в Паннарано.

Мужчина арестован.

Причина убийства пока не известна, но оно было совершено после ссоры из-за мелочей, сообщили в полиции.
 

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