



Кимчи стал причиной массовых отравлений в Южной Корее

Около 1000 человек в Южной Корее страдают от пищевого отравления, связанного с кимчи, зараженным норовирусом.



Власти города Намвон, на юго-западе страны, объявили, что было зарегистрировано 996 подтвержденных случаев заболевания, хотя сообщения местных СМИ сообщают, что к полудню субботы это число выросло до 1024.



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Власти заявили, что популярное блюдо из капусты раздавалось больным во время школьного питания в городе.



Они добавили, что среди пациентов с рвотой, диареей и болями в животе были ученики и сотрудники 24 школ.



Норовирус очень заразен, и им можно заразиться при прикосновении к загрязненным поверхностям, например, к ручкам слива унитаза, а также от людей, которые уже инфицированы.



Большинство людей выздоравливают в течение нескольких дней, не нуждаясь в стационарном лечении, но некоторые серьезно заболевают.



Чиновники города Намвон заявили, что начали эпидемиологическое расследование с целью выявления источника заболевания, после того как накануне был зарегистрирован первый случай заболевания.



С тех пор число случаев быстро росло.



В результате отдел по чрезвычайным ситуациям и безопасности временно приостановил производство и продажу любой продукции компании, производившей кимчи, которая также находится в процессе добровольного отзыва уже проданной продукции.



Фирма, производившая кимчи, пока официально не названа.

