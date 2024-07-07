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Велосипедиста оштрафовали за поцелуй с женой во время Тур де Франс
07.07.2024 05:30 MIGnews.com

Велосипедиста оштрафовали за поцелуй с женой во время Тур де Франс

Французский велосипедист Жюльен Бернар извинился после того, как его оштрафовали за поцелуй с женой во время гонки на время "Тур де Франс".

Международный союз велосипедистов (UCI) заставил гонщика Lidl-Trek заплатить 200 швейцарских франков (223 доллара США) за ненадолго остановку на этапе гонки.

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Руководящий орган заявил, что штраф был назначен за "непристойное или ненадлежащее поведение во время гонки и нанесение ущерба имиджу спорта".

В социальных сетях Бернар извинился перед UCI за то, что "нанес ущерб имиджу спорта", но заявил, что готов платить штраф "каждый день и переживать этот момент заново".
 

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