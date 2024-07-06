Статуя Бременским музыкантам облита краской
Экоактивисты облили краской статую Бременским музыкантам в Германии.
По данным информационного агентства dpa, речь идет о скульптуре в городе Бремен.
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В частности, климатические активисты облили краской статую, которая изображает четырех животных из одноименной сказки братьев Гримм.
Во время акта вандализма они держали плакат с надписью протестной группы "Последнее поколение".
Большую часть краски со скульптуры удалось уже смыть. Работы продожаются. Возбуждено уголовное дело.