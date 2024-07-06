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Статуя Бременским музыкантам облита краской
06.07.2024 16:18 Алина Груднева

Статуя Бременским музыкантам облита краской

Экоактивисты облили краской статую Бременским музыкантам в Германии.

По данным информационного агентства dpa, речь идет о скульптуре в городе Бремен.

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В частности, климатические активисты облили краской статую, которая изображает четырех животных из одноименной сказки братьев Гримм.

Во время акта вандализма они держали плакат с надписью протестной группы "Последнее поколение".

Большую часть краски со скульптуры удалось уже смыть. Работы продожаются. Возбуждено уголовное дело.

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