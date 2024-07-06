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В РФ прогремел взрыв на насосной станции: видео
06.07.2024 15:55 Алина Груднева

В РФ прогремел взрыв на насосной станции: видео

Днем, 6 июля, в российском Волгограде прогремел взрыв на насосной станции возле больницы. 

По данным российских СМИ, как минимум один человек погиб.

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Также поступают сообщения о пострадавших. Есть вероятность, что под завалами находятся люди. 

По предварительной информации, взрыв прогремел во время сварочных работ на объекте.

Несколько человек успели самостоятельно выбраться из здания после происшествия.  Спасательные работы продолжаются.
 

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