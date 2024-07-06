



В РФ прогремел взрыв на насосной станции: видео

Днем, 6 июля, в российском Волгограде прогремел взрыв на насосной станции возле больницы.



По данным российских СМИ, как минимум один человек погиб.



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Также поступают сообщения о пострадавших. Есть вероятность, что под завалами находятся люди.



По предварительной информации, взрыв прогремел во время сварочных работ на объекте.



Несколько человек успели самостоятельно выбраться из здания после происшествия. Спасательные работы продолжаются.

