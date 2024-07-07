



Появится ли Кейт Миддлтон на вручении наград на Уимблдон-2024: прогноз

Принцесса Уэльская Кэтрин появится на вручении наград на турнире Уимблдон-2024, если ей разрешит врач.



По данным Daily Mail, под вопросом также стоит и появление ее супруга, принца Уильяма.



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Кейт Миддлтон продолжает свое лечение от рака и находится под постоянным наблюдением команды медиков. В свою очередь, Уильям может не появиться на турнире из-за Евро-2024, ведь сборная Англии может принять участие в финале чемпионата.



Если такой прогноз оправдается, наследник короля Великобритании может взять с собой в Германию сына, принца Джорджа.



Тем не менее, источники считают, что шансы на появление принцессы Уэльской на вручении трофеев на турнире являются высокими, ведь бывший президент Ассоциации лаун-тенниса, герцогиня Глостерская, вряд ли сможет посетить мероприятие.