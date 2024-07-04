



В России замечена новая БМП

Новая тяжелая боевая машина пехоты (БМП), предположительно созданная на базе платформы основного боевого танка Т-72, была замечена в Нижнем Тагиле, Россия.



Короткая видеозапись, снятая возле испытательного полигона Уралвагонзавода, где производятся российские танки Т-72, Т-90 и Т-14 "Армата", вызвала интерес и спекуляции среди военных аналитиков.



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Эта гусеничная БМП похожа на БМП Т-15, но имеет другую гусеничную базу, имеющую всего по шесть опорных катков на борт, что контрастирует с шасси Т-15 на платформе "Армата".



Разработка этой новой бронетехники, вероятно, обусловлена необходимостью массового производства тяжелых БМП для снабжения российских вооруженных сил. На поле боя бронетехника сталкивается с множеством угроз, а тяжелая броня может обеспечить критическую защиту экипажа.

