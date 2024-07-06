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Иран: соперники поздравили Пезешкиана с победой на выборах президента
06.07.2024 19:47 MIGnews.com

Иран: соперники поздравили Пезешкиана с победой на выборах президента

В своем послании Джалили, который соревновался с избранным президентом Масудом Пезешкианом в недавнем втором туре президентских выборов, поздравил своего бывшего соперника с победой, подчеркнув прозрачность выборов как свидетельство "демократических принципов Исламской Республики Иран".

Теперь всем гражданам необходимо уважать избранного президента и помогать ему в развитии нации и "защите священных принципов Исламской Республики", добавил он.

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Джалили также заверил, что поддержит действующее правительство в решении проблем и достижении целей развития страны.
Кроме того, Пезешкиана поздравили и другие кандидаты на пост, которые выбыли в первом туре.
 

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