



Экипаж Су-34 перед встречей с Patriot: "Ну что, Серега, поживем еще немного?"

Telegram-канал Fighterbomber, известный своими тесными связями с российскими военными, поделился предполагаемым разговором экипажа из двух человек истребителя-бомбардировщика Су-34 перед столкновением с американской ракетой Patriot. Точная дата записи остается неясной и ее подлинность не известна.



По словам Fighterbomber, событие произошло во время "стратегически важной миссии". Запись начинается с того, что один пилот спрашивает другого: "Ну что, Серега, поживем еще немного?" читается, что эта фраза является признаком того, что экипаж Су-34 знал, что им предстоит войти в более сложное и опасное воздушное пространство.



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Вскоре после этого первоначального обмена мнениями можно услышать команды офицера боевого управления. Используя радиосвязь, офицер координирует действия экипажа, предоставляя важную информацию и инструкции.



По данным Fighterbomber, пилоты Су-34 готовились нанести удар по укрепленному военному объекту с использованием четырех высокоточных ФАБ. Однако по мере приближения к цели стало очевидно, что самолет находится в пределах досягаемости Patriot, известного своей высокой эффективностью и точностью.



Несмотря на надвигающуюся угрозу со стороны системы, Fighterbomber отмечает, что экипаж продолжал выполнять свою миссию. Далее можно услышать напряженную сосредоточенность пилотов, а их обычное подшучивание сменяется сосредоточенным молчанием. Слышны слова поддержки и от офицера боевого управления. Fighterbomber пишет: "В момент запуска ракет Patriot по Су-34 шансы на успех были небольшими".