



Эрдоган сделал Путину предложение по Украине: в Кремле от него открестились

В Кремле прокомментировали предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно достижения мира в войне России против Украины.



Ранее на встрече в Астане он сказал Владимиру Путину, что Анкара намерена продолжить усилия для установления "справедливого мира".



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Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, Турция может заложить основу для консенсуса для прекращения войны.



"Эрдоган не является возможным посредником на переговорах по Украине", - ответил на это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.