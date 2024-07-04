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Эрдоган сделал Путину предложение по Украине: в Кремле от него открестились
04.07.2024 16:50 Алина Груднева

Эрдоган сделал Путину предложение по Украине: в Кремле от него открестились

В Кремле прокомментировали предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно достижения мира в войне России против Украины.

Ранее на встрече в Астане он сказал Владимиру Путину, что Анкара намерена продолжить усилия для установления "справедливого мира".

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Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, Турция может заложить основу для консенсуса для прекращения войны. 

"Эрдоган не является возможным посредником на переговорах по Украине", - ответил на это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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