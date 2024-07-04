Эрдоган сделал Путину предложение по Украине: в Кремле от него открестились
В Кремле прокомментировали предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно достижения мира в войне России против Украины.
Ранее на встрече в Астане он сказал Владимиру Путину, что Анкара намерена продолжить усилия для установления "справедливого мира".
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, Турция может заложить основу для консенсуса для прекращения войны.
"Эрдоган не является возможным посредником на переговорах по Украине", - ответил на это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.