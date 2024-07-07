



В странах НАТО обеспокоены из-за возможности возвращения Трампа

В странах НАТО возрастают опасения из-за возможности Дональда Трампа победить на выборах президента США.



Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на пару десятков источников.



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Уточняется, что тревога среди лидеров стран НАТО возросло после дебатов между Джо Байденом и Дональдом Трампом.



"Не надо быть гением, чтобы увидеть, что президент старый. Мы не уверены, что, даже если он победит, он сможет прожить еще четыре года", – сказал один из источников на условиях анонимности.



Европейские дипломаты утверждают, что не хотят иметь дела с Трампом. Они отметили, что обеспокоены из-за политического положения Байдена.



"Мы ведем больше разговоров о нашей собственной обороне, поскольку похоже, что Трамп вернется", – отметил источник.