



Во Франции стартовал второй тур парламентских выборов

В воскресенье, 7 июля, во Франции стартовал второй тур досрочных парламентских выборов.



В нем участвуют все кандидаты, получившие в первом туре более 12,5% голосов.



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Избирательные участки будут работать до 21:00. После первого тура Марин Ле Пен была уверена, что ее партия "Национальное объединение" сможет получить абсолютное большинство. Она хочет назначить премьером Франции лидера партии Джордана Барделлу.



На прошлой неделе более 200 кандидатов согласились снять свои кандидатуры, чтобы противостоять крайне правой партии.