



В Грузии недоумевают из-за отмены США совместных учений

Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани недоумевает из-за решения США отменить совместные военные учения Noble Partner.



По данным Sova, такое решение Пентагона он назвал "непонятным" .



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"Решение, связанное с переносом Noble Partner на неопределенный срок, непонятно. Хотя, с другой стороны, я хотел бы подчеркнуть, что у нас, министерства обороны и департамента обороны США, есть много различных форматов сотрудничества, где мы интенсивно работаем и сотрудничаем, и это сотрудничество продолжается", – отметил министр.



Он добавил, что страны продолжают сотрудничать в разных форматах, а Грузия продолжает готовиться к другим международным учениям, запланированным на 2025 год.



Напомним, что ранее в Вашингтоне объявили о пересмотре отношений с Грузией из-за закона об "иноагентах". На днях Пентагон объявил, что переносит совместные учения.