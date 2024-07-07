



Президент Грузии: оборона страны под угрозой

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила обеспокоенность из-за отмены Пентагоном совместных военных учений.



По данным издания Sova, она возложила за это ответственность на грузинское правительство, которое приняло скандальный закон об "иноагентах".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Это наносит ущерб нашему стратегическому партнерству с Америкой, которое и без того находится под большой угрозой для наших оборонных возможностей и всего, что было построено в нашей армии с их помощью. И все это только потому, что наше правительство не поняло и не знает, где его друзья, где – враги, что следует делать и в чем мир для страны", – сказала Зурабишвили.



По ее словам, мира в Грузии не будет, если страна будет находиться в условиях изоляции.