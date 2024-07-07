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В Воронежской области прогремели взрывы из-за атаки дронов
07.07.2024 10:05 Алина Груднева

В Воронежской области прогремели взрывы из-за атаки дронов

В российской Воронежской области прогремели взрывы из-за атаки дронов.

По словам местного губернатора Александра Гусева, в области введен режим чрезвычайной ситуации.

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"В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации ЧС", - отметил он.

Гусев добавил, что началась эвакуация населения. Для жителей также проводят инструктаж по безопасности.

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