



В Воронежской области прогремели взрывы из-за атаки дронов

В российской Воронежской области прогремели взрывы из-за атаки дронов.



По словам местного губернатора Александра Гусева, в области введен режим чрезвычайной ситуации.



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"В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации ЧС", - отметил он.



Гусев добавил, что началась эвакуация населения. Для жителей также проводят инструктаж по безопасности.