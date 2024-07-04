



Убийство летчика Кузьминова оплатили российские чиновники из Вены

Убийство бывшего лётчика Кузьминова, бежавшего на вертолёте из России в Украину, оплатили российские чиновники из Вены



The Wall Street Journal пишет, что передача денег убийцам Кузьминова российскими чиновниками является одним из примеров использования Австрии в качестве центра для планирования операций российских спецслужб в Европе.



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Собеседники газеты в спецслужбах США и Европы, в том числе и Австрии, говорят, что сейчас Австрия служит финансовым центром и материально-техническим хабом, через который Россия совершает диверсии и убийства оппонентов Кремля.



Кузьминова, который в августе 2023 года угнал российский вертолёт, в котором находились его напарники, убили в феврале этого года в Испании. Его тело с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено в гараже его дома.

