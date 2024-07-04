



РФ решила изгнать сотрудника румынского посольства

Россия решила изгнать из страны сотрудника румынского посольства в Москве.



Об этом сообщило министерство иностранных дел РФ.



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По данным ведомства, посол Румынии Кристиан Истрате был вызван "на ковер" для вручения ему ноты протеста в отношении дипломата, которого признали персоной нон грата.



Имя сотрудника посольства на раскрывается. В МИД РФ заявили, что в ближайшее время он будет выслан из страны.



В ведомстве отметили, что такое решение принято в ответ на "ничем не мотивированное решение" властей Румынии, которые ранее объявили персоной нон грата российского дипломата в Бухаресте.