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РФ решила изгнать сотрудника румынского посольства
04.07.2024 14:41 Алина Груднева

РФ решила изгнать сотрудника румынского посольства

Россия решила изгнать из страны сотрудника румынского посольства в Москве.

Об этом сообщило министерство иностранных дел РФ.

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По данным ведомства, посол Румынии Кристиан Истрате был вызван "на ковер" для вручения ему ноты протеста в отношении дипломата, которого признали персоной нон грата.

Имя сотрудника посольства на раскрывается. В МИД РФ заявили, что в ближайшее время он будет выслан из страны.

В ведомстве отметили, что такое решение принято в ответ на "ничем не мотивированное решение" властей Румынии, которые ранее объявили персоной нон грата российского дипломата в Бухаресте.

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