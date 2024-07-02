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В Молдове ответили, присоединятся ли к санкциям против РФ
02.07.2024 13:13 Алина Груднева

В Молдове ответили, присоединятся ли к санкциям против РФ

Молдова в настоящее время не может присоединиться к европейским санкциям против России.

Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Михай Попшой в интервью телеканалу TV8.

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"Наши обязательства подразумевают, что политика санкций с ЕС у Республики Молдова будет на уровне 100%. Но это рассчитано на перспективу. У нас сейчас этот показатель составляет примерно 80%. Поэтому мы не можем на данном этапе говорить о полной синхронизации санкций", - отметил министр.

По словам Попшоя, санкции против РФ застрагивают молдавский экспорт и импорт, потому Кишинев пока не может присоединиться к соответствующим европейским мерам.

"Евросоюз с пониманием относится к нашей позиции. У разных стран разная ситуация. Не все страны - члены ЕС применяют санкции одинаково, каждая учитывает свои интересы", - добавил он.

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