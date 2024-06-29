



ЕС расширил санкции в отношении Беларуси

В субботу, 29 июня, Совет ЕС расширил санкции в отношении Беларуси с целью решения проблемы обхода предыдущих ограничений.



Продлен запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также передовых технологий.



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Кроме того, ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые могут способствовать укреплению белорусской промышленности. Помимо прочего, введены ограничения на экспорт товаров и технологий для морской навигации, предметов роскоши, гелий, уголь и минеральные продукты, в том числе сырую нефть.



Запрещено предоставлять ряд услуг правительству и государственным органам республики, а также любому подсанкционному лицу.



Более того, расширен запрет на перевозку товаров автомобильным транспортом по территории ЕС прицепами и полуприцепами, которые были зарегистрированы в Беларуси.