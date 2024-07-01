



В Мадриде отклонили амнистию для Пучдемона

Верховный суд Мадрида отклонил амнистию, предоставленную бывшему каталонскому лидеру Карлосу Пучдемону.



Соответствующее решение было принято 1 июля, вопреки коалиционным соглашениям, заключенным премьер-министром Испании Педро Санчесом.



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Пучдемон был осужден за организацию референдума в Каталонии в 2017 году. В этом июне прокуратура обратилась в Верховный суд об отмене ордера на арест в связи со вступлением в силу закона об амнистии для каталонских сепаратистов.



Кроме Пучдемона, прокуратура призвала применить закон об амнистии в отношении бывшего вице-президента Каталонии Ориоля Жункераса, бывших советников Тони Комина и Луиса Пуча, а также бывшей депутата Каталонии Марты Ровиры.